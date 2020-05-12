المنامة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعًا تشاوريًا مع الاتحاد البحريني لكرة القدم بتقنية الدوائر المغلقة (فيديو كونفرنس) تناولا فيه التحضيرات القائمة لبطولة آسيا للناشئين تحت 16 عامًا والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر المقبلين.واطلع الاتحاد الآسيوي على التحضيرات التي قام بها الاتحاد البحريني لكرة القدم على مستوى البطولة، والمتعلقة بالأمور اللوجستية والإقامة والملاعب المخصصة للمباريات والتدريبات، كما استمع إلى شرح موجز عن الوضع العام حاليًا.ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات الآسيوية بشكل دوري للاطلاع على جميع التفاصيل المرتبطة بإقامة البطولة وسيكون هناك اجتماع أخر قبل مراسم قرعة البطولة يوم 18 يونيو المقبل في مقر الاتحاد القاري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.// انتهى //20:11ت م0190