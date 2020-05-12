جدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأسفرت الأعمال الميدانية لأمانة محافظة جدة عبر 15 بلدية تابعة لها ، على المحال التجارية والاصحاح البيئي وأعمال النظافة ، عن ضبط 1397 مخالفة خاصة بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك خلال 33690 جولة ، إضافة لـ 535 مخالفة تتعلق بالأنشطة المستثناة وغير مستثناه خلال ساعات الحظر ، وتم إغلاق 5 مواقع بسبب اشتباه حالات فيروس كورونا و4 مواقع مؤكد بها الحالات .وأوضح وكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد بن علي القرني أنه جرى خلال هذه الجولات مصادرة 27359 كيلو جراماً من المواد غير الصالحة للاستخدام والاستهلاك الآدمي وإصدار 2008 شهادات صحية, منوهاً بجهود الرقابة على الصحة العامة والإصحاح البيئي ، حيث جرى تكليف 664 مراقباً و 148 آلية ومعدة لتنفيذ الأعمال.وأشار إلى تطهير وتعقيم 30228 موقعاً توزعت على المرافق العامة والمباني الحكومية وغيرها بما في ذلك عدد من المواقع التي يرتادها السكان بشكل مكثف ، إضافة لتطهير وتعقيم 90667 آلية ومعدة وحاوية ، بـ إجمالي 7,5 مليون لتر من المطهرات المستخدمة بعد تخفيفها بالمياه ، وفي جانب أعمال النظافة جرى تخصيص 1956 موظفاً وعاملاً و351 آلية ومعدة ، ورفع خلالها 146820 طناً من النفايات ، و 437401 متر مكعب أنقاض ومخلفات.20:12ت م0191