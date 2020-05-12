الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأقيمت أمس الدورة الثانية من دورات اتحاد ألعاب القوى لذوي الإعاقة باللجنة البارالمبية السعودية .وتحدث في الدورة مدرب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة الكابتن عبدالله مشراوي ، مشيراً إلى أفضل الطرق لاختيار لاعبي الكراسي المتحركة.كما تحدث مشراوي عن العديد من المحاور المتعلقة بلاعبي الكراسي لذوي الإعاقة تشمل تعريف عن هذه الرياضة والتصنيفات التي يخول لها القانون المشاركة فيها ، مبيناً كيفية انتقاء اللاعبين للمشاركة في لعبة الكراسي ، وكيفية التحسين في النتائج من خلال التركيز على نوعية التمارين وأهمية التجهيزات في لعبة الكراسي .وشهدت الدورة مشاركة العديد من المهتمين برياضة ألعاب القوى لذوي الإعاقة إضافة إلى لاعبي المنتخب .يذكر أن هذه الدورة الثانية لاتحاد ألعاب القوى لذوي الإعاقة باللجنة البارالمبية السعودية ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها خلال شهر رمضان المبارك .// انتهى //20:32ت م0193