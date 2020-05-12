الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واساتخذ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارات تتعلق بالبطولات والفعاليات المختلفة، وذلك بعد تقييم تأثير انتشار فايروس كورونا المستجد في العالم، والتوصيات المقدمة من الاتحادات القارية ومجموعة عمل فايروس كورونا.وتقرر اعتماد المواعيد الجديدة التالية للبطولات، مع الاستمرار بمراقبة وتقييم الموقف:- كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً 2020 في كوستاريكا: تقام في الفترة من 20 يناير حتى 6 فبراير 2021 (تبقى أهلية المشاركة في البطولة دون تغيير للاعبات المولودات بعد 1 يناير 2000 أو قبل 31 ديسمبر 2004).- كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً 2020 في الهند: تقام في الفترة من 17 فبراير حتى 7 مارس 2021 (تبقى أهلية المشاركة في البطولة دون تغيير للاعبات المولودات بعد 1 يناير 2003 أو قبل 31 ديسمبر 2005).- كأس العالم لكرة الصالات 2020 في ليوتوانيا: 12 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2021.- إقامة اجتماع الجمعية العمومية الـ70 في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي كان مقرراً في أديس أبابا، ليعقد عبر "الإنترنت" يوم 18 سبتمبر 2020.وأوضح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيعلن في الوقت المناسب عن التفاصيل الإضافية لفعاليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2020.// انتهى //20:33ت م0195