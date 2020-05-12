المدينة المنورة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسدشن مركز السكر والغدد الصماء بمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بالتعاون مع قسم الصحة الإلكترونية بالشؤون الصحية بالمدينة المنورة، العيادة الافتراضية للتواصل مع المرضى في منازلهم عبر تقنية الفيديو والاتصال المرئي .وأوضح المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة الدكتور حسين بن حسن أشقر، أن هذة الخدمة بادرت بها وزارة الصحة لمنطقة المدينة المنورة خدمة للمرضى الذين لايستطيعون الحضور للمركز بسبب منع التجول والحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا .وأضاف الدكتور أشقر أن الخدمة متاحة لمرضى المركز في عدد من العيادات مثل عيادة الغدد الصماء وعيادة السكري وعيادة التثقيف الصحي لمرضى السكري، بحيث يتم التواصل مع المريض عبر اتصال مرئي صوتي من قبل الطبيب في أثناء وقت عمل العيادة، وتناقش حالة المريض ومراجعة الفحوصات المخبرية، وصرف الدواء وحجز موعد جديد للمتابعة إذا رأى الطبيب حاجة المريض لذلك، مبيناً أنه بإمكان المريض أيضاً طلب خدمة توصيل الدواء للمنزل.وشكر المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد بالمدينة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الخلاوي، على توفير هذه الخدمة وبذل جهود مميزة، مؤكداً أن إدارة المستشفى تسعى دائماً للرقي بمستوى الخدمات المقدمة وملامسة احتياجات المرضى والمراجعين والعمل على توفيرها وتسهيل العقبات التي قد تواجه متلقي الخدمة .// انتهى //20:42ت م0196