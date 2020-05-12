الباحة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على التقرير الميداني لأعمال مركز الحسام للخدمات الإنسانية والأعمال التطوعية، بخصوص المبادرات المجتمعية التي تمت امتداداً لحملة ( أهلنا يستاهلون ) البالغة أكثر من 172 مبادرة.وتأتي تلك المبادرات التي وجه بتنفيذها سموه الكريم مؤخراً لمواجهة الأضرار الناتجة عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شملت جوانب عدة منها الإنسانية والصحية والتوعوية في مختلف محافظات منطقة الباحة والمراكز التابعة لها، بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية وبالتنسيق من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز .يذكر أن الحملة قد بلغت 16 مليون ريال خلال الفترة التي سبقت شهر رمضان المبارك ولايزال عطاؤها بجهود الشركاء مستمرا.// انتهى //20:47ت م0197