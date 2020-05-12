المدينة المنورة ١٩ رمضان 1441 هـ الموافق ١٢ مايو 2020 م واستواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بث سلسلة من اللقاءات المباشرة عن العمارة الإسلامية خلال شهر رمضان الجاري عن بعد التي يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها.وتتابع اللقاءات اليوم باللقاء الثامن بعنوان " مفاهيم ومواثيق دولية في ترميم المباني التاريخية : تطبيقات عملية " يقدمه أستاذ تكنولوجيا العمارة والبيئة في كلية الهندسة في جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور أحمد حسين أبو الهجاء ويدير الحوار المهندس سامي الحداد عبر منصة برنامج "زوم" للأجهزة الذكية في تمام الساعة 10:30 من مساء اليوم عبر الرابط‏ zoom.us/j/94943144300.// انتهى //20:48ت م0198