الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم اليوم أن منافسات الدوري المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستأنف في 23 مايو الحالي.وقال الاتحاد في بيان له :"صادقت الرابطة على استئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية والموسم سيستأنف في 23 مايو بالمباراة المؤجلة من الدرجة الأولى بين تيبليتشي وسلوفان ليبيريتش.وتبقى ست مباريات من الدوري المنتظم قبل خوض الأدوار الإقصائية (خمس مراحل للفرق الستة الأولى) لتحديد البطل والمراكز الأوروبية والهبوط (الفرق الستة الأخيرة).ويتصدر سلافيا براغ حامل اللقب الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام فيكتوريا بلزن.// انتهى //20:51ت م0199