أبيدجان 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسوافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على منح اللجنة الأفريقية للطيران المدني هبة بقيمة 7 ملايين دولار، لإنشاء السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي.وأضاف بيان صادرعن البنك الأفريقي للتنمية اليوم، أن اللجنة يمكنها وضع الإطار المؤسساتي والتشريعي المناسب لتعريف الرأي العام بأهمية هذه السوق.ويتضمن المشروع الممتد على 36 شهرًا 3 مكونات، هي دعم القدرات المؤسساتية، ودعم التنمية المستديمة للطيران المدني في أفريقيا، وكذلك التصرف ومتابعة وتقييم المشروع .وستعمل السوق الأفريقية الموحدة للطيران المدني على تحسين نفاذ زهاء مليار و 200 مليون نسمة إلى خدمة النقل الجوي، وتطوير وتنمية التجارة والسياحة في القارة الأفريقية.// انتهى //21:16ت م0201