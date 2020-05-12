نجران 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسنفذت جوازات منطقة نجران، مبادرة بعنوان "إفطار في الميدان" ، وذلك بتوزيع وجبات إفطار صائم لرجال الأمن العاملين بالميدان، تقديراً لهم ولجهودهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا.وأوضح مدير جوازات منطقة نجران العميد سعد بن سعيد القحطاني أن هذه المبادرة تمثلت في توزيع 800 وجبة إفطار لأبطال الميدان من مختلف القطاعات الأمنية، مثمناً الدور الذي يقومون به على مدار الساعة وفي مختلف الظروف والأماكن.وأثنى العميد القحطاني على جهود رجال الأمن المخلصة بمنع التجول في سبيل الحفاظ على سلامة المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد، سائلا -الله تعالى- أن يحفظ الوطن الغالي وقيادته الحكيمة ورجال أمنه وكل من يعيش على أرضه ، من كل سوء ومكروه.// انتهى //21:16ت م0202