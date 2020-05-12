طريف 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسينظم نادي الحي الترفيهي التعليمي للبنين بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية غداً، دورة عن بعد بعنوان "التهيئة للاختبار التحصيلي" تستمر لمدة 14 يوما، وذلك عند الساعة الحادية عشر مساءً.وأوضح قائد نادي الحي محمد بن سالم الرويلي أن الدورة مجانية وتستهدف طلاب وطالبات الثالث الثانوي والمواد المستهدفة الرياضيات والكمياء والفيزياء بواقع 4 أيام للكيمياء والفيزياء وستة أيام للرياضيات ولمدة ساعتين باليوم، بهدف إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة وتأهيلهم لآداء الاختبار بكفاءة عالية والحصول على أعلى الدرجات.// انتهى //22:25ت م0222