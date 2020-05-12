حائل 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأطلقت الشؤون الصحية بمنطقة حائل أمس، حملة المسح الاستقصائي المكثف لفيروس كورونا في أماكن سكن الوافدين القاطنين في كل من "حي العزيزية - المنطقة الصناعية - إسكانات الشركات الكبرى " وقد قسمت الأحياء وفق الخارطة الديموغرافية، وتستمر الحملة التي يتم بنهايتها تقييم الوضع للتطوير والعمل على تحسينه 5 أيام.ورافقت وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة حائل، فرق المسح الاستقصائي حيث جهز 20 فرقه طبية للمسح، تعمل من الساعة 8 مساء ولمدة 5 ساعات يومياً لزيارة هذه الأحياء وفحص جميع القاطنين "فحوصات أولية" لتحديد احتمالية الحالات المشتبهة.كما تقوم الفرق بنقل من يشتبه به مباشرة لأحد المراكز الصحية الثلاثة المخصصة لسحب العينات وحجر المشتبه به في مقر سكنه حتى تظهر النتيجة، وإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية يستكمل الإجراءات للتنويم حسب الحالة.// انتهى //22:27ت م0223