تبوك 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واستنظم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، غداً، محاضرة توعوية ضمن حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر تطبيق "زووم" ، وتستهدف جميع شرائح المجتمع.وستركز المحاضرة التي يقدمها عدد من منسوبي الدفاع المدني بمنطقه تبوك على عدد من المحاور من أهمها السلامة من الأخطار المنزلية المختلفة، وأخطار المواد الكيميائية الخطرة، وأهم وسائل السلامة التي يجب توفرها في المنازل.وحث الدفاع المدني بالمنطقة الجميع على الحرص ومتابعة ما يقدم من خلال هذه المحاضرة من فوائد تعود بالنفع على الجميع من خلال رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمواطنة من أجل الحفاظ على أرواحهم وحماية ممتلكاتهم.// انتهى //22:29ت م0224