بروكسل 19 رمضان 1441ه الموافق 12مايو 2020 م واسطالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف بالعمل لوقف القتال على الفور في جميع أنحاء ليبيا.وقال الممثل الأعلى الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان "إن الاتحاد الأوروبي، يجدد دعوته إلى هدنة كما فعلت الأمم المتحدة عشية رمضان بدعم من الاتحاد الأوروبي", مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عازماً على احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا.// انتهى //22:31ت م0225