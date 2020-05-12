تبوك 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واستنظم الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك غداً، دورة تدريبية عن بعد بعنوان "مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، في تمام الساعة الـ 11:30 مساءً.وستتناول الدورة التي تقدم عبر البث المباشر في حساب الجمعية على الإنستجرام، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤشرات والعقوبات, بالإضافة إلى مكافحة الرشوة والفساد.وأوضحت الجمعية أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج "فعاليات رمضان"، الذي تنفذه الجمعية من خلال تقديم مجموعة من الدورات التثقيفية والتطويرية "عن بعد" وفي مختلف المجالات، مستهدفة الفئات المجتمعية كافة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية، وحرص الجمعية على تفعيل دورها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي من خلال محاضرين معتمدين.ودعت الجمعية الجميع إلى الحرص على متابعة ما يقدم من خلال هذه الدورات والاستفادة مما يطرح من خلاله من مواد وفق أساليب علمية صحيحة.// انتهى //22:32ت م0226