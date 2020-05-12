إسلام أباد 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأعربت باكستان اليوم عن إدانتها بشدة للهجوم الإرهابي على منشأة طبية فى العاصمة الأفغانية كابل، والهجوم الانتحاري على مراسم تشييع جنازة فى مقاطعة ننكرهار، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في بيان صحفي : إن باكستان تعد ما وقع في أفغانستان أعمال إرهابية جبانة وتتعارض مع القيم الإنسانية لأنها وقعت في شهر رمضان المبارك وفي وقت تتصارع فيه أفغانستان مع جائحة فيروس كورونا، مؤكدةً أن باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وستواصل دعم أفغانستان لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.وأعربت فاروقي عن تعازي باكستان حكومة وشعباً لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة وقوف باكستان مع الحكومة والشعب الأفغاني ضد الإرهاب.// انتهى //22:33ت م0227