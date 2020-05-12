إسلام آباد 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 23674 حالة، وذلك بعد تسجيل 593 إصابة جديدة، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى 724 حالة بعد وفاة 18 مصاباً خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 8555 حالة من المصابين تماثلت للشفاء، في حين تخضع 23395 حالة للحجر الصحي الإلزامي.وأضاف المركز أن الإصابات في باكستان توزعت بين عدد من الأقاليم يتقدمها إقليم البنجاب بـ 11869 حالة، و 12610 حالات في إقليم السند، و4875 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2061 حالة في إقليم بلوشستان.كما توجد 716 حالة إصابة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و457 حالة في منطقة جلجت بلتستان، مع وجود 86 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //22:49ت م0231