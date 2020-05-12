المدينة المنورة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المدينة المنورة جولات رقابية على السوق المركزي والأسواق المؤقتة للخضار والفواكه خلال الأسبوع الماضي لتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية.وأسفرت جولات الفرق الميدانية على السوق المركزي والأسواق المؤقتة عن مصادرة 8 أطنان من الخضار والفواكه بعد ضبط عدد من العمالة المخالفة لقيامهم بالبيع بطرق غير نظامية حيث جرى تسليم المصادرات للجمعيات الخيرية، كما أتلف أكثر من 12 طنا من الخضار والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وجرى مصادرة 156 عربة نقل مخالفة .وبينت الأمانة أن واردات الخضار والفواكه والورقيات للسوق المركزي خلال الأسبوع الماضي بلغت 8000 طن من المنتجات المحلية الواردة من مزارع المدينة المنورة ومحافظاتها ، فيما بلغت المنتجات المستوردة 10.000 طن من الفواكه والخضار المتنوعة ، مؤكدة استمرار جولات المراقبين الصحيين على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية ، حيث رفعت الأمانة من جاهزيتها ومتابعتها المستمرة ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين , كما شددت على ضرورة تعاون أفراد المجتمع وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الطوارئ الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي ( 940 ) .// انتهى //22:49ت م0232