بريدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسالتقى المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لداء السكري " سكر" سليمان الفايز، وذلك لبحث التعاون المشترك لصالح تحقيق الأهداف الصحية التي تتطلع إليها الجمعية .وشهد اللقاء توقيع عقد شراكة مجتمعية بين إدارة التعليم بمنطقة القصيم وجمعية " سكر "، يوضح آليات المساندة والدعم والبرامج المطلوبة بين الطرفين .وأكد مدير عام تعليم القصيم أن مساندة ودعم جهود الجمعيات الخيرية الرسمية هو أحد مرتكزات تعليم القصيم التطوعية والعملية على اعتبار أنها تصب لصالح المجتمع، منوهاً بدور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الذي يدعم ويوجه دائماً بالعمل التكاملي بالمنطقة تحقيقاً لمتطلبات المواطن وخدمته .وأعرب الفايز من جهته، عن شكره وتقديره لمدير عام تعليم القصيم على توقيع الشراكة المجتمعية بين الطرفين، منوها بأن التعليم جزء أساسي لنجاح المشاريع الخيرية بكوادره وإمكاناته وتجاربه المجتمعية .// انتهى //22:51ت م0233