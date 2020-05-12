الكويت 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل تأييد دولة الكويت لجهود المملكة العربية السعودية في إعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط.وأعرب الفاضل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا) عن ترحيب دولة الكويت بالتنسيق المشترك مع المملكة، مشيرا إلى أنها ستبادر بتخفيض انتاجها من النفط طواعية بمقدار 80 ألف برميل يوميا لشهر يونيو المقبل بالإضافة للتخفيض المعلن حسب حصتها وفقا لاتفاقية (أوبك +).// انتهى //23:32ت م0247