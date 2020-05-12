تبوك 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واستنظم الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك بعد غدٍ أمسية ثقافية ضمن فعاليات المقهى الثقافي الإعلامي، يستضيف خلالها الكاتبة والروائية حنان القعود وذلك عبر بث مباشر بمنصة "الإنستتجرام" الخاصة بالجمعية.ويأتي هذا اللقاء في إطار أنشطة الحجر المنزلي المتنوعة التي ينظمها المقهى الثقافي الإعلامي بجمعية الثقافة والفنون بتبوك لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.ووجهت الجمعية الدعوة لجميع المهتمين لحضور الأمسية وإثرائها بالمداخلات عبر حسابها على "الإنستجرام" sasca_tbk.// انتهى //23:48ت م0249