الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسكشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن إجمالي المبالغ الواردة للزكاة عبر خدمة "زكاتي" بلغت ما يقارب 24 مليون ريال خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذه المبالغ ستصرف على جميع الفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأوضحت "الزكاة والدخل" أن أكثر من 55 ألف شخص حمّل تطبيق "زكاتي" على الهواتف الذكية خلال الأسبوعين، حيث وفّرت الهيئة هذه التطبيقات للتسهيل على الأفراد وتمكينهم من دفع زكاتهم إلكترونيًا، بالإضافة إلى خدمتي "بوابة زكاتي" و"هاتف زكاتي".وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية متماشية مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث توفر هذه الخدمات إمكانية حساب الزكاة من خلال حاسبة الزكاة لتحديد نصاب الزكاة الواجبة، وإمكانية دفعها بطريقة سهلة وموثوقة من خلال نظام سداد، فضلًا عن خدمة التذكير بمواعيد الزكاة، وجميع المعلومات التي تتعلق بها.ويُمكن للأفراد إخراج زكاتهم عبر الاتصال على هاتف زكاتي على رقم 19993، الذي يُشرف عليه كادر مؤهل للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، وبوابة (زكاتي) من خلال www.zakaty.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية.يُذكر أن الهيئة تحرص على التطوير المستمر لبرامجها وأنشطتها للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائها، كما تحرص على إنشاء أفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية واحتسابها وتحصيلها بشكل فعّال، للإسهام في رفع كفاءة الآداء، وتوفير خدمات عالية الجودة ومساعدة الجميع على الوفاء بواجباتهم.// انتهى //23:51ت م0250