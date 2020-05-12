أبها 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم، أكثر من 800 عبوة من المواد الغذائية الفاسدة.وأبان مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أن الضبط جاء بعد متابعة عدد من العمالة الوافدة تقوم بتخزين المواد الغذائية داخل سكن شعبي في مدينة أبها، يفتقر للاشتراطات الصحية حيث ضبطوا وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم.وأشار العاوي إلى أن فحص المواد الغذائية كشف سوء تخزينها في المبنى الشعبي علاوة على أنها محضرة في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، إضافة إلى سوء النظافة في الموقع وعدم وجود شهادات صحية لدى العاملين، وقد أتلفت جميع المواد الغذائية التي ضبطت وهي نحو 832 عبوة من منتجات الحلويات والفشار.// انتهى //23:52ت م0251