الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأكد وزير الشباب والرياضة العراقي الجديد عدنان درجال اليوم أن عودة الأنشطة الرياضة المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا واستئنافها بطريقة تتماشى مع المعايير الصحية أمر مرهون بقرار من خلية الأزمة الحكومية.وقال المدافع الدولي السابق الذي اختير وزيراً للشباب والرياضة في الحكومة الجديدة، خلال لقاء مع رؤساء الاتحادات الرياضية :"عودة الأنشطة مرهون بقرار خلية الأزمة الصحية وهي الجهة المعنية بتقرير فرض حظر التجوال من عدمه، ونحن جميعا بانتظار زوال الخطر وعودة الحياة إلى طبيعتها".ودعا درجال مسؤولي الاتحادات إلى بدء مرحلة جديدة من العمل خالية من التقاطعات ، مشيرا إلى أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات الرياضية وهدفها أن تكون علاقتها مع الجميع وسياستنا القادمة تختلف بالتأكيد عن المرحلة السابقة، إذ لا وجود للتقاطعات مع أية مؤسسة رياضية، ونسعى لتحسين العلاقة ما بين هذه المؤسسات، لينعكس ذلك إيجاباً على الوسط الرياضي".وقال: "القوانين الرياضية التي تعمل على أساسها المؤسسات الرياضية باتت قديمة ولا تصلح للعمل في المرحلة الحالية لا سيما ونحن في عام 2020م، وسنرسل خلال الأيام القادمة مقترحاً لتشكيل لجنة عليا لصياغة قانون الرياضة العام والموحد، فضلًا عن تأسيس محكمة رياضية".وتوقفت جميع الأنشطة الرياضية في البلاد ومن ضمنها مسابقة دوري كرة القدم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر نتيجة الأوضاع الصحية الراهنة المتصلة بجائحة كورونا.// انتهى //23:52ت م0252