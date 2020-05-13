الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسألقى مستشار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون الفكرية الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر اليوم، محاضرة علمية بعنوان: "فضل العشر الأواخر وليلة القدر"، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رماح عن بعد عبر حساب الجمعية في منصة "تويتر" تمام الساعة العاشرة مساءً.وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استغلال الأوقات والأيام الفضيلة كالعشر الأواخر من شهر رمضان بالأعمال الصالحة، والتقرب إلى الله بالطاعات.// انتهى //00:00ت م0253