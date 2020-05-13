جيزان 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، عن بعد عبر "الاتصال المرئي " مبادرة غرفة جازان بالشراكة مع عيادات الأعمال تحالف الكيانات الناشئة.واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان لشرح مفصل من رئيس الغرفة التجارية بجازان خالد بن محمد الصايغ، عن المبادرة التي تهدف لدعم استمرارية الأعمال والمشروعات القائمة القابلة للنمو من خلال ربطها بشركاء أو مستثمرين "جهات وأفراد" والتي تشمل جميع المشروعات الوطنية الناشئة بالمنطقة، من خلال تحالف الكيانات الناشئة التي تحتضن المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتقدم الحلول الاستثمارية المناسبة لكل مشروع من خلال الربط بين المشروعات المستهدفة والمستثمرين للإسهام في تقويم المشروعات وتنويع دخلها.وشاهد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عرضاًَ مرئياً عن المبادرة التي تمثل منصة لمساعدة أصحاب المشروعات على النمو وتوسيع مشروعاتهم بالحصول على المستثمر المناسب، بالإضافة إلى تعزيز روح التنافس فيما بينهم ، وتنوع المصادر، مع التركيز على قطاعات متعددة كقطاع السياحة، والتجزئة، والتكنولوجيا، والصناعة، وغيرها من القطاعات، وكل ما يحفز ويساعد أصحاب المشروعات وبما يسهم في نهضة واقتصاد المملكة، منوهاً سموه بدور غرفة جازان في دعم مختلف المؤسسات الصغيرة والناشئة بالمنطقة لمواصلة عملها، راجياً العون والتوفيق للجميع.من جانبه أعرب رئيس مجلس غرفة جازان عن خالص شكره وتقديره لما تجده القطاعات والجهات بالقطاع الخاص من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة ، والتوجيهات والمتابعة التي تجدها الغرفة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، و سمو نائب أمير المنطقة، بما يسهم في تقديم التسهيلات والمساعدة للمؤسسات الصغيرة والناشئة.حضر مراسيم تدشين المبادرة وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.// انتهى //00:05ت م0254