المدينة المنورة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واستواصل أمانة منطقة المدينة المنورة، أعمال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في أحياء المنطقة، وذلك ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري".يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل تنفيذ حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.// انتهى //00:11ت م0256