واشنطن 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 18,106 إصابات مؤكدة و 1,064 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 1,342,594 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 80,820 حالات وفاة.// انتهى //00:11ت م0257