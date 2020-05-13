المدينة المنورة 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واستواصل الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، تنفيذ أعمال برنامج "التدريب العقاري الموجه" الذي تُنظمه عن بُعد، بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي.ويتضمن البرنامج التدريبي الذي تُقدمه نوف بنت إبراهيم بن سعيدان، وتُختتم أعماله غداً، موضوعات تتناول "اتحاد الملاك، وإدارة المرافق، والوساطة العقارية، والتسويق العقاري".وكانت غُرفة المدينة المنورة قد أتاحت التسجيل للمهتمين عبر الموقع الإلكتروني، مشيرةً إلى أن المشاركين في البرنامج سيحصلون على شهادات حضور للبرنامج.// انتهى //00:12ت م0258