واشنطن 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضاً عند إغلاق السوق اليوم، متأثرةً بأنباء عن موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد قد تصيب التعافي الاقتصادي بانتكاسة.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 457.21 نقطة، أو 1.89 %، إلى 23764.78 نقطة، فيما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 60.20 نقطة، أو 2.05 %، ليغلق عند 2870.12 نقطة.ونزل المؤشر ناسداك المجمع 179.24 نقطة، أو 1.95 %، إلى 9013.11 نقطة.// انتهى //00:15ت م0260