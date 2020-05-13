الرباط 19 رمضان 1441 ه موافق 12 مايو2020 م واسعقد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم لقاءً افتراضيًا مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين لدى المملكة المغربية، ضمن الملتقى الدبلوماسي 84 الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية بالرباط في موضوع "دور المنظمات الدولية في تدبير أزمة فيروس كورنا المستجد نموذج منظمة الإيسيسكو".وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن مديرها العام وجه خلال هذا اللقاء رسائل إلى السفراء وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين بالمغرب، تضمنت التأكيد على أن الإيسيسكو منظمة دولية متخصصة منفتحة تقدم خدماتها للدول الأعضاء، وتتعاون مع الدول غير الأعضاء وتخدم شعوب دولها الأعضاء والإنسانية جميعا دون تمييز بالعرق أو الجنس أو الدين.أما الرسالة الثانية فأشار خلالها المالك إلى أن المنظمة أعادت صياغة ميثاقها ولوائحها الإدارية والمالية ووضعت ميثاقًا جديدًا لنظام الدول المراقبة بها، داعيًا السفراء المعتمدين في المملكة المغربية من الدول غير الأعضاء إلى إشعار الجهات المختصة في بلدانهم للانضمام إلى المنظمة كعضو مراقب.واختصت الرسالة الثالثة بدعوة الدول والمؤسسات المانحة والصناديق السيادية ووكالات التعاون الدولي إلى الانضمام للتحالف الإنساني الشامل، الذي أطلقته الإيسيسكو، وتوجه مشروعاته التنفيذية وبرامجه الميدانية للدول الفقيرة والمتضررة.وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا من السفراء وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين بالرباط، وأجاب خلاله المدير العام للإيسيسكو على أسئلتهم حول طبيعة عمل المنظمة، والجهود التي قامت بها لمساندة الدول الأعضاء في التصدي لانعكاسات جائحة كورونا.// انتهى //00:21ت م0261