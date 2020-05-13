واغادوغو 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020م واسقُتل 4 جنود على الأقل من بوركينا فاسو، في هجوم شنه مسلحون متشددون في مناطق مضطربة شمالي البلاد.وأفاد مصدر أمني من بوركينافاسو أن المسلحين نصبوا كمينا للجنود في محافظة ياغا على بعد كيلومترات عدة من الحدود مع النيجر، مما أسفر عن مقتل 4، فيما لا يزال 4 آخرون في عداد المفقودين.وأضاف مصدر أمني آخر أن الجماعات المسلحة تنتقل من أحد جانبي الحدود إلى الآخر وتشن هجمات في بوركينا فاسو والنيجر.وتشارك بوركينا فاسو في قوة إقليمية إلى جانب مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة، ومع ذلك لم تتمكن قوات الأمن في بوركينا فاسو من وضح حد للعنف، رغم المساعدة التي تقدمها فرنسا التي تنشر ما يقرب من 5 آلاف جندي في المنطقة.// انتهى //00:55ت م0274