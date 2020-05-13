الرياض 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسأعلنت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم مساء اليوم أنها تأمل استئناف الموسم المعلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الرابع من يونيو المقبل، خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.وأعلنت الحكومة البرتغالية في 30 أبريل الماضي، أنها ستسمح باستئناف مباريات الدوري ابتداء من نهاية الأسبوع الأخير في مايو، على أن تقام من دون جمهور، شرط المصادقة على بروتوكول صحي.وأشارت الرابطة في بيان إلى أن السلطات الصحية والكروية تعمل على إعداد هذا البروتوكول والاتفاق على تفاصيله، مضيفة أنها ستضع قائمة بالملاعب المجاز استخدامها والتي تحترم الشروط المفروضة من المديرية العامة للصحة.وجاء في البيان "إلى حين التأكد من أن تخضع الملاعب للتفتيش الدقيق وأن يخضع جميع المعنيين في المباريات ومع أنديتهم للفحوصات الطبية، فإن الرابع من يونيو 2020م هو الموعد المقرر للمباراة الأولى من المرحلة الخامسة والعشرين".ومع تبقي عشر مراحل على نهاية الموسم، يحتل بورتو صدارة الترتيب بفارق نقطة يتيمة عن مطارده المباشر غريمه بنفيكا حامل اللقب.وأصيب على الأقل ثمانية لاعبين من الدرجة الأولى بفيروس "كوفيد-19" في أربعة أندية، بمن فيهم لاعب بنفيكا دافيد تافاريس.وسبق أن أشارت السلطات الصحية إلى أن على اللاعبين أن يخضعوا للفحوصات مرتين في الأسبوع ويحصرون نشاطهم مع المقربين منهم وأعضاء النادي، وأن تقام المباريات "في أقل عدد ممكن من الملاعب".//انتهى//00:55ت م0275