الجزائر 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيس النيجر محمَّدو إيسوفو، تناولا خلاله المعلومات حول تطور الوضع الصحي في بلديهما، وآفاق توسيع التشاور والتعاون بينهما.وأوضح بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية أن رئيس النيجر أعرب عن شكره عن المساعدات التي قدّمتها الجزائر لبلاده تعزيزاً لأواصر الأخوة وعلاقات حسن الجوار القائمة بينهما.// انتهى //01:26ت م0284