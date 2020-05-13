سكاكا 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم أعمال المسح الموسع الذي تجريه الشؤون الصحية بالمنطقة .جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه اليوم عن بُعد مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية ، بمشاركة وكلاء الإمارة.كما استعرض سموه مدى إقبال المواطنين والمقيمين على المسح الموسع وحث الجميع من خلال العمد والمعرفين لإجراء الفحص ، مع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة للوقاية من فايروس كورونا حفاظاً على سلامتهم ولعدم انتشار الجائحة.بعد ذلك استمع سموه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن الأعمال التي قامت بها غرفة العمليات المشتركة والاطمئنان على صحة المصابين بالفايروس المعلن عنها سابقاً .ودعا سموه الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.//انتهى//01:39ت م0287