الدوادمي 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسيقيم مركز الحي المتعلم بمركز ساجر التابع لمحافظة الدوادمي بالتعاون مع جمعية التنمية الاجتماعية بأرطاوي الرقاص غداً، دورة تدريبية عن بعد بعنوان "مدخل إلى عالم بريزي" عن بُعد، يقدمها المدرب غازي بن بندر الرقاص، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء عن طريق برنامج الزووم.وتتناول الدورة عدة محاور منها طريقة التسجيل والترخيص، والتعرف على واجهة الاستخدام، وتصميم العروض باللغة العربية، واستخدام مجموعة القوالب.وتأتي الدورة ضمن الدورات التي ينفذها مركز الحي المتعلم حالياً عن بُعد لإكساب المتدربين مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهمالثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال تلك الدورات.// انتهى //01:52ت م0289