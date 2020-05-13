جدة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسنددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مستشفى بالعاصمة الأفغانية كابول، وراح ضحيته عدد من الأبرياء من بينهم أمهات وممرضون وطفلان.كما دانت الأمانة العامة للمنظمة العملية الإرهابية التي استهدفت جنازة في إقليم ننكرهار بأفغانستان والتي أسفرت عن مقتل العديد من الأبرياء وإصابة آخرين.وعبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن خالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، ووقوفها إلى جانب أفغانستان في مواجهة الإرهاب والتأكيد على موقف المنظمة الثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ودوافعه.// انتهى //01:55ت م0291