الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسيقيم الاتحاد العربي للكاراتيه دورة لمدربين الكاراتيه (كاتا عن بعد) لمدة 5 أيام برعاية رئيس اتحادات غرب آسيا والعربي والسعودي للعبة الدكتور إبراهيم القناص.وتعد الدورة التي تقام بعد غدٍ الخميس الأولى التي يقيمها الاتحاد العربي عن بعد في إطار الجهود المبذولة من الاتحاد لتخفيف حدة الأزمة الحالية وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول ومؤسستها من أجل مكافحة الآثار السلبية على الرياضة والرياضيين من جائحة كورونا.وتبدأ فعاليات الدورة في تمام الساعة 10.30 مساءً وتستمر لمدة ساعتين ، ويحاضر فيها الخبير المصري الدكتور رضا يوسف وتشمل الدورة على أساسيات الكاتا وبعض الكاتات المتقدمة.ووجه الأمين العام للاتحاد العربي للكاراتيه المهندس حميد شامس الزرعوني الشكر والامتنان إلى رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم القناص على موافقته على إقامة الدورة وتعاونه الكامل مع زملائه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والشكر موصول لهم جميعاً على الدعم الذي يقدمونه لرياضة الكاراتيه وتسهيلهم لجميع الإجراءات لإنجاح هذه الدورة، مؤكداً عزم الاتحاد على إقامة دورات جديدة (عن بعد) مستقبلاً.وأوضح أن عدد المشاركين في الدورة سيتخطى 500 مشارك من جميع الدول العربية بعد تقدمهم على التسجيل منذ الإعلان عن الدورة ، مبيناً أنه سيتم إصدار شهادات المشاركة بالدورة لجميع المشاركين بإرسالها على البريد الإلكتروني لاتحاد الدولة المنتمي لها المشارك ونسخة منها على البريد الإلكتروني الخاص به.// انتهى //02:21ت م0301