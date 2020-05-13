بريدة 19 رمضان 1441هـ الموافق 12 مايو 2020م واسصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط مقيمَين استغلّا تصريح السماح لهما بالتنقل، لإخفاء مقيم آخر والتنقل به داخل مركبتهما، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.// انتهى //02:24ت م0302