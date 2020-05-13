بيش 20 رمضان 1441 هـ الموافق 13 مايو 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمحافظة بيش لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال متابعة تطبيق أمر منع التجول على مدار "24" ساعة يومياً ومنع الخروج الدخول من وإلى المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.ورصدت عدسة "واس" التزام الأهالي والمقيمين بالمحافظة بأمر منع التجول والخروج والدخول من وإلى بيش ، وجهود منسوبي الشرطة والدوريات الأمنية و قوة أمن الطرق بالمحافظة خلال قيامهم بمهام عملهم بالعديد من المواقع بالمحافظة، على مدار الـ 24 ساعة حماية للمجتمع - بعد الله تعالى- من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع على مدار الساعة، وتوجيه القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر لتسهيل تنقلاتهم بكل مرونة وانسيابية.// انتهى //02:29ت م0303