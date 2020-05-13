المدينة المنورة 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسنظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم اللقاء الثامن من سلسلة العمارة الإسلامية عن بعد، والتي يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك من عبر الاتصال المرئي.وجاء لقاء اليوم تحت عنوان "مفاهيم ومواثيق دولية في ترميم المباني التاريخية: تطبيقات عملية"، قدمه أستاذ تكنولوجيا العمارة والبيئة في كلية الهندسة في جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور أحمد حسين أبو الهجاء وأدار الحوار المهندس سامي الحداد.وتستمر اللقاءات حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ودعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهتمين والمتخصصين في قطاع العمارة الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً متابعة هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة.// انتهى //03:05ت م0306