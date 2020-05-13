الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واساتخذت صحة جازان العديد من الخطوات الاستباقية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث كانت أولى تلك الخطوات تدريب العاملين في المستشفيات على أساسيات مكافحة العدوى، وتكليف فريق عمل لمتابعة التدريب، وعمل مسارات للحالات المشتبهة أو المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، وإعداد السياسات الخاصة بطريقة التعامل معها.كما عملت صحة جازان على متابعة الفرز البصري من خلال تكثيف الزيارات وإعداد التقارير بشكل دوري وربط منطقة الفرز بالمنشآت الصحية بكاميرات مراقبة على مدار الساعة، ونفذت ورش عمل بالفرز البصري لجميع موظفي الفرز بالمرافق الصحية، إضافة إلى متابعة توفر كافة مستلزمات الحماية الشخصية وأدوات التعقيم والتطهير.وأجرت صحة جازان عدة فرضيات للتأكد من جاهزية الأقسام ذات العلاقة والعمل على وضع الحلول للمعوقات والسلبيات إلى جانب المواكبة المستمرة للتحديثات فيما يخص المعايير والسياسات التي تقرها وزارة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا، وعملت على حصر غرف العزل في المستشفيات الحكومية والخاصة ومتابعة جاهزيتها، وأقامت محاضرات وورش عمل لجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة مع التدريب المستمر لمنسوبيها على الاستخدام الأمثل للحماية الشخصية وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة أو المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، كما نفذت محاضرات بأغلب بالمنشآت الصحية للتعريف بفيروس كورونا والتعامل معه، ودربت عددا كبيرا من منسوبي الجهات الحكومية على أساسيات مكافحة العدوى ومهارات ارتداء ملابس الحماية الشخصية، وشكلت صحة جازان فرقاً ميدانية بإدارة مكافحة العدوى للاستجابة السريعة عند رصد أي حالة مشتبه بإصابتها.// انتهى //03:06ت م0307