الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واستقام غداً الدورة الافتراضية "أهمية الرياضة النسائية ودورها في تطوير الرياضة السعودية" ضمن سلسلة الدورات "الافتراضية "التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية.وستقدم الدورة مدربة سيدات المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة نسيمة أمير ويديرها نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى ناصر القحطاني.وتشمل الدورة التي تنطلق عند العاشرة والنصف مساءً عبر تطبيق زووم على العديد من المحاور التي تتحدث عن الصعوبات والتحديات التي تعيق الرياضة النسائية والحلول التي تسهم في انتشار الرياضة النسائية والرياضة النسائية بين الهواية والمنافسات والرياضة النسائية السعودية ورؤية المملكة 2030.// انتهى //03:15ت م0311