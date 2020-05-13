دوالا 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأصدر الاتحاد الكاميروني بيانًا رسميًا أعلن فيه عن إلغاء النشاط الكروي في الموسم الحالي بكافة درجاته، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلنت كينيا وغينيا في وقت سابق إلغاء البطولة المحلية، فيما أعلنت بوروندي عودة النشاط يوم 21 مايو الجاري. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أسند مسألة استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام إلى مدينة "دوالا" الكاميرونية، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل اللقاء النهائي للبطولات القارية لأجل غير مسمى.// انتهى //03:21ت م0313