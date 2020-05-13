واشنطن 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسقررت الرابطة الوطنية لدوري كرة القدم الأمريكية رفع سقف ديون الأندية التابعة لها إلى 500 مليون دولار، بعد أن كان في السابق 350 مليون دولار.ومن المقرر أن يصوت ملاك الفرق المنافسة في دوري كرة القدم الأمريكية على هذا المقترح الثلاثاء المقبل.وأعلنت الرابطة أن الموسم المكون من 256 مباراة ذهابًا وإيابا، ويضم 32 فريقاً عبر الولايات المتحدة سينطلق في موعده المعتاد في 10 سبتمبر القادم، وتقام المباراة النهائية في 7 فبراير 2021.وتعمل الرابطة حاليا على تجهيز الفرق المشاركة في البطولة، من خلال عودة الحياة إلى الأندية التي توقفت في الأسابيع الماضية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.// انتهى //04:16ت م0317