الرياض 19 رمضان 1441هـ الموافق 12 مايو 2020م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة نيل كرومبتون.وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.وتمنى معاليه للسفير البريطاني دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك في جميع المجالات التي تخدم البلدين الصديقين.// انتهى //04:23ت م0319