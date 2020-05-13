الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسسخرت وزارة الدفاع ممثله بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي النفاثة والعامودية على مدار (24) ساعة لنقل من تتطلب حالتهم الصحية مراجعة المستشفيات التخصصية والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة خارج مدنهم لتلقي الرعاية اللازمة لمرضى الأورام والقلب والحالات العاجلة من مدن المملكة وخارجها بعد إيقاف حركة الطيران الداخلي والخارجي بالإضافة لنقل العينات الخاصة بفيروس كورونا من مختلف المناطق إلى المختبر الوطني ، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الكريمة لتوفير جميع الإمكانات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( covid-19 ) .ويأتي هذا التعاون امتداداً للجهود التكاملية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة على جميع الأصعدة للتصدي لجائحة كورونا حيث تم نقل أكثر من ( 198 ) مريضاً بواقع ( 67 ) رحلة إخلاء طبي جوي خلال الأسبوعين الماضية من مختلف مناطق المملكة.تجدر الاشارة أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنوياً بنقل أكثر من ( 2500 ) مريض بما يزيد عن ( 1600 ) رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.// انتهى //04:29ت م0320