الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري ، أن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن القبض على شخص استولى على مركبة تابعة لشركة تسوية الحوادث المروية بعد اعتدائه على موظف الشركة أثناء مباشرته لحادث مروري في حي الخليج والهروب بها ، وهو مواطن (بالعقد الثالث من العمر) ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة .// انتهى //04:44ت م0322