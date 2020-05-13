عام / شرطة الرياض: القبض على شخص استولى على مركبة موظف تابع لشركة تسوية الحوادث وهرب بها بعد اعتدائه عليه بحي الخليج
الأربعاء 1441/9/20 هـ الموافق 2020/05/13 م واس
الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري ، أن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن القبض على شخص استولى على مركبة تابعة لشركة تسوية الحوادث المروية بعد اعتدائه على موظف الشركة أثناء مباشرته لحادث مروري في حي الخليج والهروب بها ، وهو مواطن (بالعقد الثالث من العمر) ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة .
// انتهى //
04:44ت م
0322