تبوك 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك -بمشيئة الله - تضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تشمل محافظة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء.وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت وحتى التاسعة مساءً من نفس اليوم .//انتهى//04:22ت م0226