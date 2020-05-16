الرياض 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:د. القصبي يرعى ملتقى وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.. اليوم.رقم قياسي جديد لـ«أرامكو»: إنتاج 6,4 ملايين برميل.. يومياً.القصيم: مواصلة الإفراج عن مستفيدي العفو الملكي.أمير الشرقية وسمو نائبه يحثان على إنجاز المشروعات المعتمدة.برعاية أمير عسير.. جامعة الملك خالد تحتفل بتخريج أكثر من 13 ألف طالب وطالبة عن بُعد.أمير حائل يؤكد على متابعة مستجدات القرارات والإجراءات الاحترازية.المملكة تسجل 2307 إصابات جديدة وحالات التعافي 44 %.وزارة الدفاع تسخر طائرات الإخلاء الطبي لمواجهة كورونا.18 قرارًا إداريًا لتطوير منظومة العمل في أمانة الرياض.مجلس الوزراء يعدل نظام الرعاية الصحية النفسية.تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر.«اقتصادية الشورى» تدرس انعكاس جائحة كورونا على الغش والتستر والأسعار.24 مشروعاً بحثياً تفوز بمبادرة أبحاث كورونا في جامعة طيبة.ترمب يلوح بقطع العلاقات مع الصين.. وبكين للتهدئة.المـوت يتــربص بالقــارة السـمـــراء.العراق: التحالف الدولي يردي سبعة دواعش.السودان: أطراف الحكم تتفق على وقف التصعيد الإعلامي.مخاوف إسرائيلية من اندلاع انتفاضة بالضفة.// يتبع //06:06ت م0003